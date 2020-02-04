Курс валют на 4 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,85 - 24,90 гривні;

Євро – 27,47 - 27,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,80 – 25,03 гривні. Євро купують по 27,31 гривні, продають по 27,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,90 - 24,97 гривні, євро - 27,45 - 27,67 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк визначив офіційний курс гривні на 4 лютого на рівні 25,08 гривні за долар, знизивши його на 6 копійок.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,75.

Економічна правда