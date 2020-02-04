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Мінінфраструктури оскаржить зупинку концесії порту "Херсон"

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:10
 

Мінінфраструкутри оскаржить рішення суду про зупинення дії наказу щодо затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури забезпечило проведення перших концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія. Все було відкрито, прозоро та з дотриманням вимог чинного законодавства.

За це нам дякували навіть представники компаній, які не виграли. Неймовірно, але факт. І це не тільки найвища оцінка чесності. Це - репутаційний здобуток для держави", - написав він.

"3 лютого 2020 року ухвалою Шостого апеляційного суду м. Києва зупинено дію наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон.

Міністерство інфраструктури оскаржить це рішення", - підкреслив Криклій.

Він висловив сподівання, що "Феміда пам’ятатиме, що Конституція визначає верховенство права та незалежність суду як головні принципи демократичної держави".

Доповнено. Як зазначили у прес-службі Мінінфраструктури, ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" була допущена до участі у концесійному конкурсу на підставі наказу Мінінфраструктури від 28 листопада 2019 року №828.

"Наказом від 17.01.2020 року концесієдавець відхилив претендента від участі в конкурсі та скасував рішення про допущення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у концесійному конкурсі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною скасування рішення про допущення компанії до конкурсу стало те, що комісія не отримала підтвердження наявності у компанії ліквідних активів у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США.

Нагадаємо:

Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

Економічна правда

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порт концесія Мінінфраструктури

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