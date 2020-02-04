Мінінфраструктури оскаржить зупинку концесії порту "Херсон"

Мінінфраструкутри оскаржить рішення суду про зупинення дії наказу щодо затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури забезпечило проведення перших концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія. Все було відкрито, прозоро та з дотриманням вимог чинного законодавства.

За це нам дякували навіть представники компаній, які не виграли. Неймовірно, але факт. І це не тільки найвища оцінка чесності. Це - репутаційний здобуток для держави", - написав він.