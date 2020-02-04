Vodafone Україна розмістила дебютні євробонди на 500 мільйонів доларів під 6,2%

Vodafone Україна розмістила 5-річні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів з купоном 6,2%.

Про це повідомляє прес-служба інвесткомпанії Dragon Capital, яка виступила спільним лід-менеджером угоди.

Високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад 3 млрд дол.

Повідомляється, що кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму 464 млн дол і на загальні корпоративні цілі.

Випуск в форматі 144A/Reg S маркетувався серед міжнародних інвесторів в Європі і США.

Нагадуємо:

Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що другий за величиною український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня почне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах.

У листопаді 2019-го оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані – компанія Bakcell – придбала "Vodafone Україна" у російської телеком-компанії МТС за 734 млн доларів.

Vodafone Ukraine є другим за розміром мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 млн ​​абонентів.

Економічна правда