Vodafone Україна розмістила дебютні євробонди на 500 мільйонів доларів під 6,2%
Vodafone Україна розмістила 5-річні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів з купоном 6,2%.
Про це повідомляє прес-служба інвесткомпанії Dragon Capital, яка виступила спільним лід-менеджером угоди.
Високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад 3 млрд дол.
Повідомляється, що кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму 464 млн дол і на загальні корпоративні цілі.
Випуск в форматі 144A/Reg S маркетувався серед міжнародних інвесторів в Європі і США.
Нагадуємо:
Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що другий за величиною український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня почне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах.
У листопаді 2019-го оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані – компанія Bakcell – придбала "Vodafone Україна" у російської телеком-компанії МТС за 734 млн доларів.
Vodafone Ukraine є другим за розміром мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 млн абонентів.
Економічна правда
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