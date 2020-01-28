Всі розділи
Укр / Рус

Vodafone Ukraine проведе road show випуску євробондів — ЗМІ

Вівторок, 28 січня 2020, 14:33
 

Другий за величиною український мобільний оператор Vodafone Ukraine 28 січня почне серію зустрічей з інвесторами, за підсумками яких планує розмістити дебютні євробонди в доларах.

Про це повідомило джерело в банківських колах агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, організаторами призначені J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard Bank.

Планується, що євробонди будуть розміщені строком на 5 років з дворічним опціоном. Road show пройде в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні і завершиться 31 січня, сказав співрозмовник агентства.

Нагадуємо:

У листопаді 2019-го оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані – компанія Bakcell – придбала "Vodafone Україна" у російської телеком-компанії МТС за 734 млн доларів.

Vodafone Ukraine є другим за розміром мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 млн ​​абонентів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Vodafone євробонди

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Український мобільний оператор запустив в комерційну експлуатацію інтернет речей 21 січня 2020, 09:50
NEQSOL Holding закрив угоду з купівлі Vodafone Україна 4 грудня 2019, 10:35
Новий власник Vodafone Україна планує інвестувати в компанію 400 мільйонів доларів — Арахамія 26 листопада 2019, 09:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!