Маркарова: Коштів на рахунках достатньо для здійснення платежів в нормальному режимі 

Залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку, станом на 3 лютого, достатньо для здійснення всіх платежів у нормальному режимі.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

"На 03.02.2020 року на гривневому ЄКР було 12,1 млрд грн і додатково на валютних рахунках еквівалент 42,3 млрд грн.

Це достатні кошти для здійснення в нормальному реживі всіх платежів, і це більше ніж [було] на цю дату в 2019 році (було відповідно 11,9 млрд+35,9 млрд грн в валюті)", - пише міністерка.

За словами Маркарової, активне управління ліквідністю запроваджене в Мінфіні дає можливість підтримувати належний рівень ресурсу в потрібних валютах для забезпечення безперебійного фінансування всіх потреб відповідно до розпису.

Нагадуємо:

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року становили 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.

В уряду є проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету.

Так, у січні доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Економічна правда





