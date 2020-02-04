Залишок коштів в скарбниці уряду знизився до тривожного рівня
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року становили 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.
Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.
У той же час, за даними Казначейства, рік тому коштів на ЄКР було ще менше - 11,93 млрд грн.
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2020 року становили 17,55 млрд грн, що в три рази менше, ніж на 1 грудня 2019 року.
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень – на 1 вересня.
Нагадуємо:
В уряду є проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету.
Так, у січні доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.
Економічна правда
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