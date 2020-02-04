Залишок коштів в скарбниці уряду знизився до тривожного рівня

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року становили 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.

У той же час, за даними Казначейства, рік тому коштів на ЄКР було ще менше - 11,93 млрд грн.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2020 року становили 17,55 млрд грн, що в три рази менше, ніж на 1 грудня 2019 року.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень – на 1 вересня.

Нагадуємо:

В уряду є проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету.

Так, у січні доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Економічна правда