"Укрзалізниця" продовжила контракт з керівником філії, в яку НАБУ приходило з обшуком

Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з керівником філії "Пасажирська компанія" Максимом Міняйлом.



Про це ЕП стало відомо від співрозмовника в Кабміні.



За його даними, пролонгація контракту відбулася за декілька тижнів до рішення Наглядової ради та уряду про звільнення голови УЗ Євгена Кравцова. Контракт продовжено на рік.



Нагадаємо, 29 січня детективи НАБУ проводили обшуки в згаданій філії в рамках справи про закупівлю вугілля.

Детективи розслідують ймовірну причетність до заволодіння 28 млн двох співробітників департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ, які, будучи членами тендерного комітету, начебто вживали заходів для виключення учасників торгів з метою перемоги у них наперед визначеної компанії.



За цим же епізодом обшуки проводилися й у департаменті економічної та інформаційної безпеки. Останній очолює Олег Назарук, контракт з яким також нещодавно був продовжений до середини січня 2021 року.



Філія "Пасажирська компанія" налічує 45 підприємств, перша половина з яких – це вагонні дільниці та депо, а друга – вокзали станцій.



Серед основних завдань філії:

Утримання, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування залізничного рухомого складу і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті; Продаж проїзних документів, виконання робіт та надання послуг з обслуговування пасажирів на вокзалах та в пасажирських поїздах; Надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти, зберігання та складування вантажобагажу, багажу та ручної поклажі пасажирів; Надання послуг з перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Микола Топалов, ЕП

