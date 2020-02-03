Укргазбанк видав перший кредит на 1,5 мільйона по програмі "5-7-9%"

Державний Укргазбанк видав перший кредит за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Про повідомляє прес-служба банку.

"Блискавична швидкість - перший кредитний договір на 1,5 млн грн ми щойно підписали з молодим вінницьким підприємцем☝️ Кредитні кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" він витратить на розвиток свого бізнесу - на закупівлю нового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

1. Здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

- 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

2. Надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Економічна правда





