НБУ оштрафував три банки на 1 мільйон

Національний банк України за результатами перевірок застосував до АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "А-Банк" та АТ АКБ "Львів" штрафні санкції.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Перший інвестиційний банк оштрафован на 200 тис за неналежний аналіз фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру і складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі певної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

А-Банк отримав письмове застереження. НБУ ухвалив, що банк неналежним чином виконує обов'язки розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторингу.

Також банк отримав попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, в тому числі клієнтів - національних громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Банк оштрафован на 400 тис за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу виконання запитів інспекційної групи.

Банк Львів оштрафован на 400 тис за нездійснення належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Нагадаємо:

Національний банк за результатами первірок у січні 2020 року оштрафував ПуАТ "КБ "Акордбанк" на 2,3 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Національний банк у листопаді 2019 року оштрафував 4 банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу на загальну суму 1,1 млн гривень.

НБУ з грудня 2017 року розпочав щомісячну публікацію інформації про застосовані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, яка міститиме назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень, за які такі заходи впливу були застосовані