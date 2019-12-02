НБУ у листопаді оштрафував 4 банки

Національний банк у листопаді оштрафував 4 банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу на загальну суму 1,1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що серед порушників - державний Ощадбанк. Його оштрафували на 200 тисяч гривень за те, що належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.

За порушення з таким же формулювання на 400 тисяч гривень оштрафований АТ "ЄПБ".

"Мегабанк" оштрафований на 200 тисяч гривень за те, що не було зупинено фінансову операцію, учасником якої є особа зі списку, "пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції".

Четвертим став "Радабанк" - його оштрафували на 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

Економічна правда