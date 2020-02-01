НБУ оштрафував на 2 мільйони банк чоловіка Маркарової

Національний банк за результатами первірок у січні 2020 року оштрафував ПуАТ "КБ "Акордбанк" на 2,3 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що банк оштрафували за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежне вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналіз їхніх фінансових операцій.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником "Акордбанку" є Данило Волинець - чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової.

За даними Нацбанку, на 1 грудня 2019 року активи банку становили 2,47 млрд грн.

Економічна правда