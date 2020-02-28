Паніка триває: торги на Волл-стріт відкрилися падінням

Американський промисловий індекс Dow Jones 28 лютого о 19:25 за київським часом знизився на 2,7% до 25064 пунктів на тлі побоювань учасників ринку з приводу наслідків спалаху коронавірусу для світової економіки.

Про це свідчать дані торгів.

У перші години торгів падіння Dow Jones досягало позначки в 982 пункти або 3,75%.

Індекс S&P 500 знизився на 2,5% до 2905 пунктів, а Nasdaq втратив 1,6% і опустився до позначки 8426 пунктів.

Ціна бареля нафти сорту WTI з поставкою у квітні о 18:45 за Києвом знизилася на 5,16% до 44,63 долара за барель, опинившись на найнижчому рівні за останні 52 тижні.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на понад 5% - до 48,94 долара за барель.

Востаннє ціна нафти знаходилась нижче 49 доларів за барель у липні 2017 року.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI дешевшають на 6,8% - до 43,88 долара за барель, мінімуму з грудня 2018 року.

Нагадуємо:

Цього тижня американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого Індекс Dow Jones втратив 4,42%, значення S&P 500 зменшилися також на 4,42%.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року, а тиждень, що завершується, - найгірший з 2008 року (падіння -11%).

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавірусу.

Економічна правда