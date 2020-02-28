НБУ визначив, яким буде курс гривні на початку березня
П'ятниця, 28 лютого 2020, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 2 березня на рівні 24,59 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,98 (на 28 лютого - 26,93 гривні).
Нагадуємо:
28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52.
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.
Економічна правда
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