Курс валют на 28 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,58 - 24,60 гривні;
Євро – 27,16 - 27,18 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,34 – 24,56 гривні. Євро купують по 26,63 гривні, продають по 27,01 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,39 - 24,48 гривні, євро - 26,72 - 26,92 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 28 лютого на рівні 24,56 гривні за долар.
27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
Економічна правда
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