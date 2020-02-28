Курс валют на 28 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,58 - 24,60 гривні;

Євро – 27,16 - 27,18 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,34 – 24,56 гривні. Євро купують по 26,63 гривні, продають по 27,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,39 - 24,48 гривні, євро - 26,72 - 26,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 28 лютого на рівні 24,56 гривні за долар.

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Економічна правда