За рік ринок електронних грошей в Україні зріс удвічі — Нацбанк

За 2019-й рік ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У НБУ це пов'язують із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту.

Так, у 2019 році в порівнянні з 2018-м роком відбулося суттєве зростання:

- обсягів випущених електронних грошей – майже у 2,5 рази до 203 млн грн,

- обсягів операцій з електронними грошима – більше у 2,3 рази до 16,7 млрд грн.

Водночас кількість електронних гаманців зросла не так суттєво і досягла 74 млн штук, зростання становило 18%.

В Нацбанку нагадують, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:

- що не поповнюється, становить 4 000 грн;

- що поповнюється – 14 000 грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).

Нагадуємо:

23 грудня Національний банк завершив розширений пілотний проект запуску електронної гривні (е-гривня) і продовжує вивчати перспективи застосування відповідного інструменту.

У листопаді 2019-го в НБУ заявляли, що електронна платіжна система PayPal поки не буде виходити на український ринок, але Кабінет міністрів займається вирішенням цього питання.

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