За рік ринок електронних грошей в Україні зріс удвічі — Нацбанк
За 2019-й рік ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
У НБУ це пов'язують із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту.
Так, у 2019 році в порівнянні з 2018-м роком відбулося суттєве зростання:
- обсягів випущених електронних грошей – майже у 2,5 рази до 203 млн грн,
- обсягів операцій з електронними грошима – більше у 2,3 рази до 16,7 млрд грн.
Водночас кількість електронних гаманців зросла не так суттєво і досягла 74 млн штук, зростання становило 18%.
В Нацбанку нагадують, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:
- що не поповнюється, становить 4 000 грн;
- що поповнюється – 14 000 грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).
Нагадуємо:
23 грудня Національний банк завершив розширений пілотний проект запуску електронної гривні (е-гривня) і продовжує вивчати перспективи застосування відповідного інструменту.
У листопаді 2019-го в НБУ заявляли, що електронна платіжна система PayPal поки не буде виходити на український ринок, але Кабінет міністрів займається вирішенням цього питання.
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