Міжбанк: Нацбанк втримав гривню, тричі викупивши валюту за день

27 лютого незважаючи на складності попередніх трьох днів цього тижня і тиск на нацвалюту – долар знизився з ранкових 24,60-24,62 до 24,50-24,52 до кінця сесії.

За даними Finance.ua пропозиція перевищувала попит і частина продавців явно мали проблеми в частині дефіциту гривні. Вони активно "зливали" валюту, а покупці відчули можливість істотно поторгуватися з метою максимального зниження котирувань.

Торги почалися з рівня 24,60/24,62 гривень.

Об 11 годині долар просів до 24,57/24,59 гривень, але на ринок вийшов Нацбанк з першою купівлею по 24,57 гривень.

Загалом НБУ 27-го лютого тричі викуповував долар на торгах по 24,57 гривні, по 24,54 гривні і в майже завершенні сесії по 24,51. Купив загалом за спостереженнями учасників ринку близько 70-100 млн дол.

На 16:00 долар уже котирувався по 24,51/24,53 гривні, а завершилася сесія рівнем 24,50/24,52.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 28 лютого на рівні 24,56 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,92 (на 27 лютого - 26,80 гривні).

Економічна правда







