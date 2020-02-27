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АМКУ дозволив концесію порту "Ольвія"

Четвер, 27 лютого 2020, 19:54
 

Антимонопольний комітет дозволив катарській компанії QTerminals концесіонувати морський порт Ольвія.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Група QTerminals наразі не здійснює господарської діяльності в Україні, а тому не відбувається структурних змін на ринку стивідорних послуг.

Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

24 січня переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, у розвиток порту упродовж 5 років інвестують 3,4 млрд гривень.

Міністр транспорту і комунікацій Катар Джасім Аль Сулейті повідомив, що надання права концесії дає можливість інвестувати близько 120 млн доларів в розвиток порту.

Згідно з презентацією QTerminals, планується модернізація зернового терміналу поряд із причалом №2, оновлення кранів і навантажувального обладнання, вдосконалення складських приміщень.

Крім того, компанія має намір будувати новий зерновий термінал, і для нього буде споруджено два нових причали з трьома кранами на кожному, встановлений стрічковий навантажувач. Також QTerminals планує оновити будівлі, дороги, електромережі на території порту.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

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порт Катар концесія АМКУ

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