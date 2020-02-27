Інвестгруппа ICU вклалася в український стартап з оцифровування голосів

Засновники Respeecher mc today

Фінансова група ICU інвестувала кошти в український стартап Respeecher, який займається створенням цифрових моделей людських голосів. Сума інвестиції не розголошується.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що розробка компанії дозволяє змінювати голоси і зменшувати акцент.

Використовуючи продукт Respeecher, дублери можуть озвучувати фільми чи рекламні ролики голосами знаменитостей без їхньої безпосередньої участі.

Також продукт може допомогти відновити голоси знаменитостей минулих часів із записів їх виступів, наприклад, для озвучування аудіокниг чи кіно.

Компанія також планує вихід на ринок кол-центрів у цьому році.

(Побачити, як технологія працює на прикладі голосу екс-президента США Барака Обами, можна на відео).

"Respeecher – приклад невеликої, проте ефективної компанії, яка реально допомагає клієнтам економити завдяки дієвому використанню штучного інтелекту. І

ми бачимо, що їхній продукт затребуваний, — команда вже має досвід співпраці з відомою голлівудською студією та британським телерадіомовником. Для нас, як інвесторів, це позитивний знак", - відзначив голова ICU Ventures Роман Нікітов.

"Цей раунд інвестицій дає нам можливість масштабувати бізнес — наростити технічний потенціал та продажі, а також вийти на новий ринок", - відзначив CEO Respeecher, Олександр Сердюк.

Нагадуємо:

Раніше група ICU вже інвестувала у такі компанії з українським корінням як Petcube, Apostera, 3DLook, Hideez.

ICU Ventures є частиною ICU Group, незалежної фінансової групи з управління активами, заснованої в 2006 році фахівцями з ING. ICU є однією з найбільших і найбільш диверсифікованих компаній, що керують активами в Центральній і Східній Європі, та інвестує в різні стратегії, включаючи венчурні і інфраструктурні напрямки, а також проблемну заборгованість.

7 лютого Український фонд стартапів визначив перші 8 стартапів, які отримають 9 мільйонів гривень інвестицій.

Читайте також: Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування