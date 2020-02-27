Економіст, що передбачив кризу 2008 року, про наслідки коронавірусу: "Найгірше попереду"

Інвестори "обманюють самі себе" в оцінках того, наскільки гострою проблемою для економіки стане коронавірус.

Про це написав економіст Нуріель Рубіні, що передбачив фінансову кризу 2008 року, в колонці для Financial Times.

Він заявив, що до цього тижня, коли інвестори в паніці влаштували розпродаж активів, реакція фондових ринків на спалах була "м'якою". Всупереч думці інвесторів, "найгірше попереду", підкреслює він.

Економіст назвав чотири головних "помилки" інвесторів щодо хвороби. Ці помилкові припущення, за його словами, призвели до того, що в кінці січня, незважаючи на поширення захворювання, фондові ринки США виросли до нових максимумів.

"Стає очевидно, що це глобальна пандемія, а не зосереджена в Китаї епідемія. Ми також як і раніше не знаємо, скільки країн в Азії та інших частинах планети зіткнеться з гострими спалахами - швидше за все, таких буде ще багато", - пише Рубіні.

"Ідея про те, що пік впливу на економіку буде досягнуто до кінця першого кварталу, виглядає дуже ненадійною", - вказує Рубіні.

"Китаю завдано масштабних збитків, а міжнародні ланцюжки поставок серйозно порушені. Зараз на Китай припадає близько 20% світового ВВП, а не крихітні 4%, як під час епідемії SARS [важкого гострого респіраторного синдрому] в 2003 році. Додайте до цього економічний шок для великих економік на кшталт Японії, Південної Кореї та Італії. Коли хвороба пошириться на інші розвинені ринки, збиток зросте", - вважає економіст.

За його словами, світова економіка після перемоги над вірусом не почне різко зростати.

"Навіть якщо [китайське] виробництво зменшується всього на 2% в першому кварталі, це скорочення на 8% в річному вираженні. Віра в здатність економіки Китаю рости на 4% за квартал "героїчно оптимістична", - заявив економіст.

Рубіні додає, що "впевненість світового бізнесу також ослабне".

"У минулому році компанії знижували капітальні витрати, оскільки топ-менеджери чекали, поки зникнуть ризики, пов'язані з торговельною війною США і Китаю, а також з Brexit. З частковим зникненням цих залишкових ризиків капітальні витрати будуть відкладатися і далі через прагнення почекати і побачити, наскільки гострим і масштабним буде поширення вірусу".

Не варто розраховувати на державних регуляторів, які б захистили ринки від наслідків коронавірусу, говорить він.

"Очікування того, що політики швидко прийдуть на допомогу, також помилкове. Фіскальні органи будуть реагувати дуже повільно або не реагуватимуть взагалі, якщо взяти до уваги політичні та інші обмеження. У центральних банків закінчуються патрони: наскільки ще більш негативними можуть стати ставки Європейського центробанку, Банку Японії та інших?", - задає риторичне питання Рубіні.

"У американського Федрезерву залишається лише близько 1,5 процентного пункту в запасі. Федрезерв, ймовірно, відреагує зниженням ставок у другому кварталі, що призведе до короткострокового полегшення на ринку. Але спалах коронавірусу - це перш за все негативний шок з точки зору поставок, через який сповільнюється [економічне] зростання, а також збільшуються витрати й інфляція. За допомогою кредитно-грошової політики врегулювати таке не можна", - написав Рубіні в колонці.

Нагадуємо:

МВФ вже оновив прогноз зростання світової та китайської економік через поширення коронавірусу.

Європейська комісія очікує, що спалах коронавірусу матиме суттєві наслідки як для глобальної економіки, так і для економіки країн ЄС, але поки утримується від докладніших прогнозів, оскільки ситуація з поширенням цієї хвороби розвивається щодня.

Влада Гонконгу виділила 15,4 млрд доларів на пом'якшення негативних наслідків епідемії коронавірусу для економіки - кожний дорослий постійний житель Гонконга отримає близько 1300 американських доларів.

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