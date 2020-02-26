Фонд гарантування відправив на ліквідацію банк Пшонки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам ПАТ "БГ Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"26 лютого 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ "БГ Банк" було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 26 лютого 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам БГ Банку.

Зазначається, що в межах виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ "БГ Банк" отримали 270,85 млн грн, що становить 97,3% від загальної гарантованої суми.

Нагадуємо:

НБУ ухвалив рішення ліквідувати "БГ Банк" у лютому 2015 року.

"БГ Банк" пов'язують з сином колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки Артемом.

Фонд гарантування вкладів виявив маніпуляції з ліквідними активами "БГ банку" незадовго до віднесення його до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляли "Наші гроші", на момент виведення з БГ Банку 4,7 млн доларів, у банку перебувала куратор НБУ Валентина Дика. Невдовзі після цієї "оборудки" вона звільнилася.

Видання зазначало, що ці облігації були декілька разів перепродані між підставними структурами, які в результаті продали їх вже за ринковою ціною компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ.

У свою чергу ICU продала ці облігації державі весною 2015 року, заробивши близько 30 млн гривень.

У січні 2017 року НАБУ отримало доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU.

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Економічна правда