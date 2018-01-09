Фонд показав, як виводили 300 мільйонів з банку Пшонки

Фонд гарантування вкладів виявив маніпуляції з ліквідними активами "БГ банку" незадовго до віднесення його до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

У першій декаді листопада 2014 року банком був укладений договір, предметом якого є відчуження облігацій внутрішньої державної позики.

"4699 ОВДП, номінальною вартістю 4,7 млн ​​доларів (що в еквіваленті на день угоди становило 60,87 млн ​​грн), було продано за 8,3 тисячі грн. Таким чином ціна продажу виявилася більш ніж в 7 тисяч разів меншою за номінальну вартість ОВДП", - зазначили у Фонді.

Ці операції з цінними паперами були вкрай збитковими і завдали банку збитків на суму не менше 71,15 млн грн.

12 листопада 2014 року, між ПАТ "БГ Банк" і фінансовою компанією було укладено договір про відчуження права вимоги до боржників банку на суму 235,29 млн грн.

Ціна продажу прав вимоги за кредитними договорами становила 23,53 млн грн, що є в десять разів меншою сумою від загальної заборгованості.

При цьому, за умовами договору, новий кредитор зобов'язаний був сплатити банку грошові кошти протягом трьох років з дня укладення договору.

На підставі зазначеного договору купівлі-продажу правами вимоги банк поступився на користь фінансової компанії як іпотекодержателю, зокрема - право звернення стягнення на майно, загальною вартістю 466,59 млн грн.

Таким чином, БГ Банк здійснив відчуження власних активів загальною вартістю 235,29 млн грн, отримавши збитки на суму 211,76 млн грн.

"Через укладення договору переведення боргу, що має явні ознаки фіктивності, була здійснена операція, яка призвела до втрати ПАТ "БГ Банк" кредитного активу на суму 4,32 млн євро (74,6 млн грн), цим банку було завдано збитків в особливо великому розмірі", - заявили у Фонді гарантування.

Коли банк, вже після початку ліквідації, намагався через суд стягнути заборгованість в сумі 4,32 млн євро з позичальника, з'ясувалося, що, нібито, за кілька днів до введення тимчасової адміністрації між банком і позичальником був укладений договір переведення боргу.

Умовами угоди, яка має ознаки фіктивності, передбачалося, що після заміни боржника порука припиняється.

Фактично, на балансі банку залишився незабезпечений кредит заборгованістю 4,32 млн євро (74,6 млн грн).

"При цьому справжність договору переведення боргу - під великим питанням. Адже паралельно під одним номером співіснують дві угоди з одним змістом, але з різними підписантами. Отже, є всі підстави стверджувати, що документ сфальсифікований", - додали у Фонді.

За всіма фактами, заявленими банком, порушено кримінальні справи.

За двома кримінальними справами колишнім керівникам ПАТ "БГ Банк" - Осипенку О.В. і Дратверу В.І. вже пред'явлено звинувачення, заявлений матеріальний позов в сумі 88 946 809,70 грн, а самі кримінальні справи передані на розгляд до суду.

Колишньому заступнику голови банку Дратверу В.І. обрано запобіжний захід - перебування під вартою. За іншою кримінальною справою триває досудове розслідування.

Як відомо, "БГ Банк" пов'язують з сином колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки Артемом.

Як повідомляли "Наші гроші", на момент виведення з БГ Банку 4,7 млн доларів, у банку перебувала куратор НБУ Валентина Дика. Невдовзі після цієї "оборудки" вона звільнилася.

Видання зазначало, що ці облігації були декілька разів перепродані між підставними структурами, які в результаті продали їх вже за ринковою ціною компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ.

У свою чергу ICU продала ці облігації державі весною 2015 року, заробивши близько 30 млн гривень.

У січні 2017 року НАБУ отримало доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU.

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Економічна правда