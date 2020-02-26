Стало відомо, хто став новим заступником Милованова по "аграрці" — ЗМІ

Новим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який відповідатиме за аграрний напрям, призначено Сергія Глущенка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело в міністерстві.

Глущенко з липня 2015 року до січня 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До цього був радником IFC із групи Світового банку.

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