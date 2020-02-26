Стало відомо, хто став новим заступником Милованова по "аграрці" — ЗМІ
Новим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який відповідатиме за аграрний напрям, призначено Сергія Глущенка.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело в міністерстві.
Глущенко з липня 2015 року до січня 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До цього був радником IFC із групи Світового банку.
Нагадуємо:
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов допускає відокремлення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.
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Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".
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