Гончарук: Кабмін поки не планує розділ Мінекономіки
Кабінет міністрів поки не планує розділ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, проте консультації тривають.
Про це на брифінгу заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз тривають консультації. Станом на сьогодні не плануємо розділ Міністерства економічного розвитку, але деякі ідеї щодо вдосконалення його роботи є", - підкреслив Гончарук.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".
21 липня Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.
29 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про необхідність скоротити кількість міністерств: "Я був завжди прихильником об'єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоц і МОЗ".
29 серпня на першій сесії 9-го скликання Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новий уряд має 15 міністерств замість 19, які були в Кабміні Гройсмана. До нового Кабміну входять 17 міністрів – замість 25, як раніше. Також прибрали першого віце-прем'єра і скоротили кількість посад віце-прем'єрів з шести до двох.
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