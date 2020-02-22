Милованов допускає поділ свого міністерства

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов допускає відокремлення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

Про це він повідомив в етері "Україна 24".

Міністр наголосив, що після того як земельна реформа завершиться та буде запущено ринок, він підтримає створення нового міністерства аграрної політики.

"МінАПК займалося двома речами - призначенням керівників на держпідприємства... А друге - продавали за відкати держпідтримку. Ми це зупинили. Тобто в тому міністерстві не було що рятувати", - сказав Милованов.

Відповідаючи на запитання про те, яке міністерство він потенційно очолив би, Милованов зазначив, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі й тому на цьому етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Мінагро.

Нагадаємо:

3 лютого в Кабінеті міністрів заявили, що поки не планується розділ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, проте консультації тривають.

Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

29 серпня на першій сесії 9-го скликання Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новий уряд має 15 міністерств замість 19, які були в Кабміні Гройсмана. До нового Кабміну входять 17 міністрів – замість 25, як раніше. Також прибрали першого віце-прем'єра і скоротили кількість посад віце-прем'єрів з шести до двох.