"Укрпошта" відновила відправлення до Китаю

Із 26 лютого "Укрпошта" відновлює приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Укрпошті" повідомляють, що це стало можливим завдяки допомозі посольства КНР в Україні.

Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок не має.

Також в компанії нагадують, що відправлення з Китаю, як і раніше, продовжують доставлятися до України.

"Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю", - йдеться у повідомленні.

Проте через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

Нагадуємо:

13 лютого "Укрпошта" через скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю тимчасово зупинила приймання усіх видів відправлень до Китаю.

3 лютого в Укрпошті заявили, що терміни доставки поштових відправлень із Китаю можуть бути змінені, через те, що частина авіаліній скоротили рейси в Китай.

"Нова Пошта Інтернешнл" не планує призупиняти доставки до/з Китаю, посилки з Китаю доставляються у звичайному режимі.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що через листи і посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

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Економічна правда