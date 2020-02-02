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У ВООЗ розповіли чи безпечні посилки з Китаю

Неділя, 2 лютого 2020, 11:33

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що через листи і посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

Джерело: ВООЗ у Twitter

Дослівно: "Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися 2019-nCoV. Коронавіруси не можуть довго жити на об'єктах, таких як листи або пакети, підкреслили у ВООЗ".

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Нагадаємо:

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Посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів - "Укрпошта"

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Економічна правда
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