Білорусь планує почати імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

Білорусь у березні розраховує почати поставки нафти на свої НПЗ нафтопроводом Одеса-Броди.

Про це заявив заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов, передає "БЕЛТА".

"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки по "Одеса - Броди" почнуться найближчим часом, в березні. Обсяг - кілька танкерів", - сказав Сизов.

Він зазначив, що нафтопровід Одеса-Броди буде використовуватись як найекономічніший, швидкий та надійний варіант.

Водночас Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів в Чорному морі. Є можливість придбання ресурсів як виробництва азербайджанської компанії, так і виробника з Російської Федерації", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку затверджений балансом обсяг нафти.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Згодом "Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.