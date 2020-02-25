Екс-гендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банк"

Колишній генеральний директор Альфа-Банку Іван Світек купує 12,08% акцій Ідея Банку.

Про це Світек повідомив через систему НКЦБФР, передає Finclub.

"Повідомляє про намір придбати значний пакет акцій АТ "Ідея Банк" в кількості 36 063 886 штук простих іменних акцій, що складає 12,0719% від загальної кількості акцій банку", – зазначив громадянин Чехії в повідомленні про купівлю акцій.

Згідно закону "Про акціонерні товариства", Іван Світек мав повідомити публічно про бажання купити понад 10% Ідея Банку не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій.

Для цього він 17 лютого письмово повідомив банк про свій намір та оприлюднив цю заяву в системі НКЦБФР.

Нагадуємо:

У серпні глава правління українського "Альфа-Банку" Іван Світек вирішив припинити роботу в банківській групі.

У грудні повідомлялось, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

"Due diligence проводить Dragon Capital, а новим керівником банку може стати Іван Світек. Його вже бачили у банку, він вивчає його бізнес-процеси", - сказав банкір, знайомий із ситуацією в українському банку.