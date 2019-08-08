Керівник "Альфа-банку" йде з посади

Глава правління українського "Альфа-Банку" Іван Світек вирішив припинити роботу в банківській групі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Світек прийняв рішення залишити об'єднаний "Альфа-Банк" Україна і "Укрсоцбанк" в жовтні 2019 року після завершення унікального проекту з консолідації і трансформації банківських активів групи ABH Holdings в Україні та юридичного злиття двох великих українських структур", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що під керівництвом Світека "Альфа-Банк" Україна і "Укрсоцбанк" пройшли "унікальну для українського ринку трансформацію, результатом якої стала прибуткова діяльність "Альфа-Банку", істотне скорочення NPL-портфеля і портфеля непрофільних активів".

Світека на посаді генерального менеджера "Альфа-Банку" змінить Рафал Ющак, який з 2015 року обіймає посаду керуючого директора "Альфа-Банку" Білорусь, а з квітня 2019 року входить до складу наглядової ради "Альфа-Банку" Україна.

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Нагадуємо:

Іван Світек був призначений генеральним менеджером "Альфа-Банку" в лютому 2017 року.

До призначення на цю посаду в 2008-2015 роках Світек обіймав посади керуючого директора і голови правління банку "Хоум Кредит" в Росії, який є частиною міжнародного холдингу Home Credit B.V. зі штаб-квартирою в Амстердамі.

У 1998-2008 році Світек обіймав керівні посади в фінансових підрозділах General Electric в Чехії, Ірландії та Бразилії.

Чистий прибуток "Альфа-Банку" в 2018 році становив 1,26 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів "Альфа-Банк" посідав 6 місце (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 11 місце (42,24 млрд грн) серед 77 діючих фінустанов.

Об'єднання "Укрсоцбанку" з "Альфа-Банком" завершитися восени.

"Альфа-Банк" в Україні належить компанії "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

На офіційному сайті НБУ Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузьмічов і Авен - громадянами Росії.

Економічна правда