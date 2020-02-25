Коболєв порівняв баланс платежів з "Газпромом" зараз і в 2013 році 

Баланс платежів між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" кардинально змінився з 2013-го року, і зараз є на користь України.

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.

"Нашим головним фокусом було відновлення балансу з "Газпромом". Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України", - сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

"Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську", - додав Коболєв.

Нагадуємо:

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

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