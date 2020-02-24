Білорусь до 2023 року збільшить ємність нафтових резервуарів до 1 мільйона тонн

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" (білоруський оператор МН "Дружба") збільшить ємність резервуарів для зберігання нафти до 1 мільйона тонн до 2023 року.

Про це повідомляє "Интерфакс-Запад" з посиланням на головного інженера компанії Андрія Вериго.

"У країні, крім альтернативних джерел, повинні бути і ресурси для зберігання нафти - резерву для безпеки. До 2023 року планується збільшити обсяг резервуарного парку країни до 1 млн т", - сказав Вериго.

За його словами, наразі ведеться масштабна реконструкція резервуарного парку та насосних станцій на білоруській ділянці МН "Дружба".

Вериго додав, що у 2020 році на ці цілі виділят 20 і 12,5 млн доларів відповідно.

Основний обсяг інвестицій - близько 65 млн доларів - в цьому році підприємство направить на реконструкцію лінійної частини нафтопроводу.

Наразі ємність резервуарного парку становить близько 0,9 млн т.

Нагадаємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку затверджений балансом обсяг нафти.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Згодом "Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.