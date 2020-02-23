Новини вихідних: прибуткові напрямки УЗ, запуск "Дія.Бізнес" та вплив коронавірусу

Про коронавірус. Після блокування торгівельних сполучень з Китаєм, компанії в усьому світі скаржаться на затримки у постачанні.

Про "Укрзалізницю". За підсумками 2019 року, найприбутковішим потягом міжнародного сполучення став Київ-Москва, внутрішнього - Київ-Одеса.

Про ЄС. Бюджетний саміт ЄС завершився без угоди після протистояння між багатими державами-членами та іншими країнами.

Про доходи IT галузі. Перший заступник комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик заявила, що в Україні має збільшитись втричі кількість IT-фахівців, а сама галузь повинна приносити в бюджет 13 мільярдів доларів на рік.

Про "Дія.Бізнес". Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск платформи для бізнесменів "Дія.Бізнес".