Новини вихідних: прибуткові напрямки УЗ, запуск "Дія.Бізнес" та вплив коронавірусу
Про коронавірус. Після блокування торгівельних сполучень з Китаєм, компанії в усьому світі скаржаться на затримки у постачанні.
Про "Укрзалізницю". За підсумками 2019 року, найприбутковішим потягом міжнародного сполучення став Київ-Москва, внутрішнього - Київ-Одеса.
Про ЄС. Бюджетний саміт ЄС завершився без угоди після протистояння між багатими державами-членами та іншими країнами.
Про доходи IT галузі. Перший заступник комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик заявила, що в Україні має збільшитись втричі кількість IT-фахівців, а сама галузь повинна приносити в бюджет 13 мільярдів доларів на рік.
Про "Дія.Бізнес". Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск платформи для бізнесменів "Дія.Бізнес".
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