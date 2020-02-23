Найприбутковіші та найзбитковіші сполучення "Укрзалізниці"

За підсумками 2019 року, найприбутковішим потягом міжнародного сполучення став Київ-Москва, внутрішнього - Київ-Одеса.

Про це повідомляють Українські новини із посилання на прес-службу "Укрзалізниці".

У 2019 найприбутковішими були потяги міжнародного сполучення з Києва та Кривого Рогу до Москви. Укрзалізниця заробила 145,2 млн і 95,7 млн ​​відповідно.

У повідомленні зазначають, що в потязі "Київ-Москва" в минулому році з запропонованих 339 414 місць продали 253 530. У потязі "Кривий Ріг-Москва" з 173 050 місць реалізували 141 708.

Третім за прибутковістю виявився "Одеса - Москва" з 54,9 млн грн (116 146 з 140 518 місць), четвертим - "Одеса-Перемишль" з 22,2 млн грн (80 298 з 106 392 місць), п'ятим - "Київ -Санкт-Петербург " з 16 млн грн (33 081 з 57 432 місць).

Найбільш збитковими визнані "Хмельницький - Москва" зі збитками 4,5 млн грн (продано 54 656 из 91 767 місць) та "Львів-Перемишль" з 3 млн грн (продано 15 580 з 30 816 місць).

За даними УЗ, на внутрішніх маршрутах найприбутковішими були:

"Київ - Одеса" - 74,5 млн (продано 387 177 з 427 104 місць),

"Київ - Львів" - 56 млн (продано 333 313 з 392 582),

"Дніпро - Київ" - 55,7 млн ​​(продано 383 520 з 407 996 місць),

"Харків - Київ" - 47,4 млн (місць 325 237 з 385 362 місць),

"Київ - Запоріжжя" з 33,7 млн ​​(місць 197 065 з 220 712 місць).

Найбільш збитковими були:

"Львів - Бахмут" - збиток 275,5 млн (продано 367 711 з 416 828 місць),

"Ужгород - Лисичанськ" - 260,3 млн (457 167 з 459 622 місць),

"Маріуполь - Львів" - 217,1 млн (422 265 з 449 994 місць),

"Івано-Франківськ - Миколаїв" - 209,1 млн (396 589 з 429 437 місць),

"Київ - Рахів" - 189,6 млн (502 835 з 548 456 місць).

При цьому за підсумками 2019 року очікуваний в УЗ збиток від пасажирських перевезень на становить 6,5 млрд.

Нагадуємо:

Найпопулярнішим рейсом у 2019 році у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів був поїзд Ужгород - Лисичанськ (1,17 млн пасажирів).

За 2019 рік "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.