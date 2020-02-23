За 2019 рік дохід IT-галузі склав 5 мільярдів доларів — нардеп

Перший заступник комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик заявила, що в Україні Має збільшитись втричі кількість IT-фахівців, а сама галузь повинна приносити в бюджет 13 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними Рудик, за підсумками 2019 року дохід галузі склав близько 5 млрд дол.

"IT-галузь швидко зростає і на минулий рік, це була вже друга, за експортом, галузь в нашій країні. Ми аграрна країна і у нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що потрібно зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до 13 млрд дол на рік ", - заявила нардеп.

За її словами необхідно збільшити кількість фахівців з 160 - 250 тисяч до 650 тисяч осіб. А також влада повинна всіляко стимулювати компанії, а не збільшувати IT-податки.

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