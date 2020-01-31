У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн — це 57% від всього обсягу
За 2019 рік "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Також онлайн тепер можна придбати квитки на потяги у сполученні Україна — Польща. Упродовж 2019 року по цьому напрямку було оформлено 333,5 тис. квитків онлайн, що на 15 % більше, ніж у 2018 році.
В УЗ також запровадили оформлення через інтернет пільгових проїзних документів для осіб з інвалідністю. За 2019 рік через інтернет оформлено майже 16,7 тисяч таких квитків.
Крім того, онлайн можливо замовити спеціально обладнаний вагон для перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, з подальшим оформленням квитків у касі. Вже опрацьовано 38 подібних замовлень.
Читайте також: На власному досвіді. Як я працювала провідницею
Нагадуємо:
Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.
Кравцов повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію.
Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
Очікуєтс
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua