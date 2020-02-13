В УЗ розповіли, куди українці найчастіше їздили залізницею

Найпопулярнішим рейсом у 2019 році у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів був поїзд Ужгород - Лисичанськ (1,17 млн пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook.

На другій сходинці - поїзд №137/138 Хмельницький - Лисичанськ. За рік він перевіз 1,04 мільйона пасажирів.

Замикає топ-3 напрямок Миколаїв - Рівне (поїзд №121/122), ним скористалося 816 тисяч пасажирів за рік.

Також у топ-5 поїзд №69/70 Маріуполь - Львів (808 тисяч пасажирів) та поїзд №141/142 Львів - Бахмут (777 тисяч пасажирів).