В Швеції може з'явитися державна криптовалюта
Центральний банк Швеції на цьому тижні оголосив про початок тестування першої на території ЄС державної криптовалюти.
Про це повідомляє шведське видання The local.
e-Krona - це традиційні гроші, але в цифровій формі, які випустив та якими керує центральний банк країни. На відміну від криптовалюти, яка управляються розрізненими онлайн-спільнотами, а не централізованим органом.
Як зазначає видання, Швеція вже кілька років лідирує в процесі переходу до безготівкових розрахунків.
Більше половини шведських банків навіть не зберігають готівку в своїх сховищах. Більшість платежів відбувається за допомогою кредитних і дебетових карт або мобільних платіжних додатків.
ЦБ Швеції хоче проаналізувати, чи може країна з найменшою залежністю від готівки в світі ефективно запровадити державну криптовалюту. Відзначається, що якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій, таких як платежі, депозити і зняття коштів з цифрового гаманця.
Нагадаємо:
Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу - под запрет попала криптовалюта Libra от компании Facebook.
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