Прикордонники затримали партію контрабандних сигарет на 2,5 мільйона

Прикордонники Чернівецького загону затримали рекордну у цьому році партію контрабандних сигарет на кордоні з Румунією.

Про це повідомляється у прес-релізі Державної прикордонної служби.

Загалом було виявлено понад 50 пакунків із сигаретами різних марок. У службі зазначили, що в цілому затримано 146 ящиків підакцизного товару. За попередньою оцінкою вартість сигарет, затриманих військовослужбовцями Держприкордонслужби, становить 2 – 2,5 мільйони гривень.

Затриманий буде відповідати за спробу порушення державного кордону. Зараз встановлюється його причетність до переміщення контрабандних сигарет та інших осіб, які можливо є його спільниками.

Нагадаємо:

23 жовтня прем'єр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів не включив до порядку денного розгляд законопроекту про посилення відповідальності за контрабанду.

30 серпня Гончарук заявив, що уряд має на меті побороти контрабанду в Україні вже у поточному році, і у нього для цього є всі необхідні інструменти.

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