Контрабанду в Україні планують побороти вже у 2019 році

Новий уряд має на меті побороти контрабанду в Україні вже у поточному році, і у нього для цього є всі необхідні інструменти.

Про це розповів журналістам новий прем'єр країни Олексій Гончарук.

"Контрабанда – це річ, яку ми маємо побороти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже вірю, я вважаю його дуже сильним менеджером і порядною людиною. Тому я дуже вірю, що цього року контрабанда, як системне явище піде у минуле", - зазначив він.

Прем’єр додав, що для того, аби побороти це явище, у нової влади є всі інструменти.

"У нас для цього є все: є Служба безпеки, є Прикордонна служба з новим менеджером, є Макс. Йому треба пару місяців, щоб зробити систему керованою, бо зараз це, скоріше, мозок без рук і ніг", - розповів Гончарук.

Він також зауважив, що побудова такого великого органу потребує часу.

"Коли зараз кажуть, що призначили нового менеджера, а контрабанда іде, то треба розуміти, що побудова такого великого органу, такої махіни, вона потребує часу. І до кінця року це буде зроблено", - запевнив прем'єр.

Він нагадав, що за різними оцінками, обсяг контрабанди сягає мільярдів доларів.

"Тому, окрім того, що контрабанда шкодить конкуренції, це ще й велика шкода для економіки. Ми розраховуємо, що це може дати додаткові ресурси для реалізації гасла президента про подолання реальної бідності", - сказав Гончарук.

І пояснив, що "мова не про прожитковий мінімум, який реально вдвічі менший за той, що на папері".

"На ті гроші, які написані, ти насправді прожити в Україні не можеш. Наша задача знайти ресурси. Звичайно, одразу на всіх не вистачить. Але гаяти часу точно не можна", - резюмував він.

Нагадаємо, нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни.

Читайте детально: "Набридло ваше "мичання". Як у Зеленського збираються контрабанду побороти.

Економічна правда