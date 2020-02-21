Росія може виплатити Білорусі 300 мільйонів доларів компенсації по нафті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в телефонній розмові президент Росії Володимир Путін вніс пропозицію про компенсацію Білорусі 300 мільйонів доларів по нафтовим митам.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Заява була зроблена на зустрічі Лукашенка з губернатором Архангельської області Ігорем Орловим. Дзвінок відбувся безпосередньо перед зустріччю.

Лукашенко заявив, що компенсація можлива нафтовим компаніям країни через податковий маневр Росії у сфері природних ресурсів.

З 2015 року Росія проводить податковий маневр, знижуючи експортні мита на нафту і нафтопродукти з одночасним підвищенням податку на видобуток корисних копалин. До 2024 року мито на нафту повинна знижуватися з 30% на 5% щороку. Для Білорусії податковий маневр означає поступовий відхід від цінових преференцій при закупівлі російської нафти і, відповідно, зниження доходів.

"Росія може продавати його за справедливими цінами, може продавати по не справедливими. Тому що монополіст. Ми ні від кого більше нафту не отримували.Те ж саме і по газу ", - сказав президент на початку зустрічі.

За його словами, Росія представила формулу, по якій Білорусь зможе точно розрахувати суму втраченого доходу. Приблизний дохід Білорусії від мита в 2020 році Лукашенко оцінює в 700 млн дол, компенсація дозволить зберегти доходи на рівні попереднього року.

"Якщо ми отримували в минулому році від мита 1 млрд дол, припустимо, а в цьому році за рахунок зниження цього самого мита отримаємо 700 млн дол. Він сказав: ми 300 млн дол компенсуємо. У тому числі за рахунок премій компаніям", - заявив президент Білорусі.

Нагадаємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку затверджений балансом обсяг нафти.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Згодом "Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.