Топ-3 товарів за покупками в інтернеті
З 7 мільйонів інтернет-користувачів в Україні, які здійснюють покупки онлайн - 45% купують побутову техніку та електроніку.
Про це повідомляється у прес-релізі OLX.
За даними повідомлення в Україні користуються близько 70% населення у віці від 16 років. Третина з них, тобто понад 7 млн людей, здійснює покупки через інтернет.
Серед товарів, які найчастіше купують онлайн, лідерами залишаються побутова техніка та електроніка. За даними GfK такі товари купують 45% українських інтернет-споживачів.
При цьому в більшості випадків замовляють дрібну техніку для будинку (міксери, фени, праски), смартфони, планшети та інші гаджети. На кожну пропозицію відповідали в середньому 3,6 раза, а середня сума покупки в останні 3 місяці року у даній категорії склала 2 190 грн.
На другому місці за популярністю в інтернеті - одяг, його купує 41% українських онлайн-шоперів. Косметика і парфумерія йде на третьому місці із результатом 34%.
За інформацією з дослідження найпопулярнішими відповідями на питання: "Які товари хотіли би ви купувати онлайн, але поки немає можливості?" стали медичні препарати, замовлення доставки готових страв, харчові продукти, взуття та книжки в друкованому вигляді.
Нагадаємо:
Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70% - це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маректплейсі.
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