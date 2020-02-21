Топ-3 товарів за покупками в інтернеті

З 7 мільйонів ​​інтернет-користувачів в Україні, які здійснюють покупки онлайн - 45% купують побутову техніку та електроніку.

Про це повідомляється у прес-релізі OLX.

За даними повідомлення в Україні користуються близько 70% населення у віці від 16 років. Третина з них, тобто понад 7 млн ​​людей, здійснює покупки через інтернет.

Серед товарів, які найчастіше купують онлайн, лідерами залишаються побутова техніка та електроніка. За даними GfK такі товари купують 45% українських інтернет-споживачів.

При цьому в більшості випадків замовляють дрібну техніку для будинку (міксери, фени, праски), смартфони, планшети та інші гаджети. На кожну пропозицію відповідали в середньому 3,6 раза, а середня сума покупки в останні 3 місяці року у даній категорії склала 2 190 грн.

На другому місці за популярністю в інтернеті - одяг, його купує 41% українських онлайн-шоперів. Косметика і парфумерія йде на третьому місці із результатом 34%.

За інформацією з дослідження найпопулярнішими відповідями на питання: "Які товари хотіли би ви купувати онлайн, але поки немає можливості?" стали медичні препарати, замовлення доставки готових страв, харчові продукти, взуття та книжки в друкованому вигляді.

Нагадаємо:

Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70% - це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маректплейсі.

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