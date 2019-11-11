Українці стали другими у світі за ростом кількості замовлень на AliExpress

Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70% - це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маректплейсі.

Про це повідомляє пресслужба Укропшти.

Зазначається, що за загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна увійшла до топ-10 країн світу.

"Укрпошта за три квартали 2019 року вже доставила з Китаю понад 20 млн відправлень, і більшість з них – це товари з інтернет-магазинів. Їх замовляють українці віком 24-35 років, більше половини з яких здійснюють покупки товарів на AliExpress через смартфон.

За даними платформи, найпопулярніші товарні категорії: "телефони та аксесуари", "електроніка", "автотовари", - йдеться у повідомленні.

Розподіл відправлень Укрпошти з Китаю, вересень 2019 р.

В Укрпошті зазначають, що найбільшим попитом товари з AliExpress користуються серед жителів Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. 56% замовлених українцями посилок із Китаю компанія доставила саме в ці регіони.



"Стрімке зростання обсягів доставлених відправлень із Китаю ми пов’язуємо із запуском спеціально для AliExpress економ-сервісу доставки без відстеження Cainiao Super Economy для товарів вартістю до 2 дол і сервісу з частковим відстеженням AliExpress Saver shipping для товарів до 5 дол.

Це дозволило продавцям на AliExpress знизити вартість товарів і пропонувати українському споживачу безкоштовну доставку. За даними Укрпошти, більше 30% китайських відправлень – це товари, вартістю до 2 дол", - сказав перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.



Нагадаємо:

Китайська інтернет-компанія Alibaba заробила в першу годину традиційного дня розпродажів — "Дня холостяка" — 91,2 мільярда юанів або близько 13 мільярдів доларів.

Економічна правда