Гончарук очікує недовиконання плану надходжень по митниці в лютому

Державна податкова служба в лютому виконає план бюджетних надходжень, тоді як надходження від Державної митної служби, як очікується, будуть недовиконані.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи зі звітом у Раді в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"По ДМС ми очікуємо недовиконання, перш за все, через курсову різницю, оскільки надходження від імпорту товарів значно менше (ніж планувалося - ред.)", - сказав він, виступаючи зі звітом у Раді в п'ятницю.

Гончарук додав, що ще одним фактором є більш низька вартість енергоресурсів, які раніше також були важливим джерелом надходжень від ДМС.

Прем'єр уточнив, що поки прогнозів виконання держбюджету за підсумками лютого немає.

Нагадуємо:

Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.

За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.