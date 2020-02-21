Індустрія ігор та додатків зросла на 150 мільярдів доларів через коронавірус

Світова індустрія ігрових та інших онлайн-додатків зросла на 150 мільярдів доларів за рахунок рекордної кількості завантажень китайськими користувачами.

Про це пише The Finаncial Times з посиланням на аналітичну компанію AppAnnie.

За її даними, понад 222 млн завантажень було зроблено в Китаї через інтернет-магазин Apple за тиждень, що почався 2 лютого. Середнє тижневе завантаження додатків протягом перших двох тижнів лютого підскочило на 40% в порівнянні з середнім показником за весь 2019 рік.

У звіті AppAnnie зазначається, що "мільйони працівників та студентів використовували мобільні додатки для пошуку альтернативних способів відновлення повсякденної діяльності".

Завантаження освітніх програм в лютому різко підскочили через те, що школи в багатьох великих китайських містах залишаються закритими. З кінця грудня минулого року в Китаї поширюється пневмонія, викликана новим коронавірусом – COVID-19, і влада змушена вводити жорсткі карантинні заходи.

Видання повідомляє, що акції Tencent, найбільшого постачальника мобільних ігор в Китаї, знаходяться зараз на 20-місячному максимумі, а ринкова капіталізація компанії перевищує 500 млрд доларів. Акції компанії New Oriental Education, яка займається онлайн-освітою в КНР, в цьому році зросли в ціні на 17%.

Однак деякі компанії ігрової індустрії постраждали через коронавірус. Наприклад, Sony та Nintendo, поставки обладнання яких залежать від Китаю.

Якщо перебої в консольному виробництві там продовжаться, то Sony може обмежити випуск своєї консолі PlayStation 5, намічений на листопад, зазначає співрозмовник FT.

Нагадуємо:

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавірусу.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

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