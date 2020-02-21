Гривня зміцнюється, Нацбанк купує валюту в резерви

20 лютого на міжбанківському валютному ринку переважала пропозиція долара, що дозволило НБУ викупити до 50 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49.

За даними Finance.ua, пропозиція валюти перевищувала попит за рахунок продажу долара клієнтами під бюджетні проплати. Регулятор викуповував долар по 24,48 гривні і цим стримував просідання курсу. За інформацією видання, Нацбанк купив близько 20-30 млн доларів. Незабаром НБУ ще раз "засвітився" на ринку з купівлею по 24,465 гривень і відкупив ще близько 10-20 млн доларів.

Тож Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46.

Економічна правда