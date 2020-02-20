Гривня на міжбанку утримує позиції

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,44 - 24,46 гривні;

Євро – 26,43 - 26,45 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 20 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49 гривні за долар.

Гривня послабла по відношенню до євро на 6 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,48 гривні (на 18 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда