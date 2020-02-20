Гривня на міжбанку утримує позиції
20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,44 - 24,46 гривні;
Євро – 26,43 - 26,45 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 20 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49 гривні за долар.
Гривня послабла по відношенню до євро на 6 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,48 гривні (на 18 лютого - 26,42 гривні).
Економічна правда
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