Відібрано ще 8 стартапів, які можуть отримати 50 тисяч доларів держпідтримки: хто вони

Український фонд стартапів відібрав 8 стартап-команд, які претендуватимуть на отримання державного гранту в 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Інноваційні ідеї стартапів, які будуть представлені на Pitch Day, були відібрані 98-ма експертами з понад 500 поданих заявок.

На pitch-day будуть представлені команди у сфері відеозв’язку, агробізнесу, робототехніки, хмарних сервісів тощо.

Детальніше про учасників:

Allzap – офіційний розробник платформи для створення інтернет-магазинів з продажу автозапчастин та маркет-плейса та мобільного додатку для IOS (автоматичний підбір запчастин по VIN-коду та держномеру). ІТ-рішення Allzap допомагають продавцям автозапчастин знаходити своїх покупців, а покупцям постачальників.

LightUponCloud — швидкісний сервіс синхронізації файлів користувача, дешевший аналог Dropbox для бізнесу.

Agrifinance Online — допомагає об’єднати учасників сільськогосподарського ринку України (фермерів, інвесторів, трейдерів, дистриб’юторів та страховиків) на одній платформі. Використовуючи новий фінансовий інструмент як аграрна розписка, планують розвивати сільськогосподарський ринок України через інтегровану та прозору онлайн-екосистему.

RoboBus – інноваційна платформа-причеп з великою кількістю сучасного обладнання, що є мобільною лабораторією для вивчення робототехніки, програмування і 3D технологій. Це рішення дозволить віддаленим населеним пунктам України і світу дізнатися про IT- технології та почати розвивати професійну орієнтацію серед дітей та дорослих.

NUWORK – CRM-система управління наймом на початкові позиції та при масовомі підборі. Роботодавець працює з результатами проведених первинних співбесід, веде аналітику ефективності каналів залучення кандидатів та створює нові вакансії з чатботом за 2 хвилини. Завдяки NUWORK ефективність HR функції піднімається до 70%, один рекрутер може координувати процес найму до 100 вакансій одночасно.

GoodZone – сервіс для відеодзвінків, основна мета якого – об‘єднати всіх людей, незалежно від їх статусу в одну велику GoodZone, руйнуючи "стіну" і бар‘єри в спілкуванні. Додаток дає можливість звичайним людям спілкуватись з їх кумирами в різних форматах.

HarvesTrack – Hardware та Software (ІоТ) рішення для контролю процесу збору врожаю та попередженню крадіжки зерна під час жнив. Рішення базується на трьох типах сенсорів (датчиків) для комбайна та перевантажувача, які доповнені системою "свій-чужий", а також програмного забезпечення для контролю процесу збору врожаю, автоматичної індикації ситуацій щодо можливих крадіжок, а також збору, консолідації та зберіганні даних роботи комбайнів SAAS-рішення.

ZALM – новий продукт в сфері безпеки особистих речей. ZALM дозволяє підвищити безпеку особистого рюкзака. Шляхом простої установки нашого гаджету, яка не потребує зміни конструкції або псування рюкзака, користувач отримує повідомлення про відкриття будь-якого відділення сумки не тільки на телефон, але і на спеціальний хаб, який розміщується на лямці рюкзака.

Нагадуємо:

7 лютого Український фонд стартапів визначив перші 8 стартапів, які отримають 9 мільйонів гривень інвестицій.

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