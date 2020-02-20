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Через коронавірус в Китаї набирає популярність "безконтактна доставка" їжі

Четвер, 20 лютого 2020, 15:05
 
Meituan

Найбільший китайський сервіс доставки їжі Meituan ввів функцію безконтактної доставки. Протягом двох останніх тижнів її випробували 80% клієнтів.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прес-службу сервісу.

При безконтактній доставці кур'єр залишає замовлення в місці, заздалегідь вказаному покупцем, а потім дзвонить йому, щоб той забрав замовлення, уникаючи особистої зустрічі.

З кожним замовленням Meituan на безконтактну доставку клієнти отримують картки з інформацією про температуру всіх людей, що беруть участь в процесі приготування і доставки, а також з відміткою, чи дезінфікували кур'єри своє обладнання в той день.

 
Meituan

Meituan є основним постачальником послуг доставки в Китаї, з 5,9 мільйонами роздрібних партнерів, включаючи глобальні мережі, такі як McDonald's і Pizza Hut, і штатом в 700 тисяч активних кур'єрів.

Ухань, епіцентр спалаху коронавируса, був містом з найбільшою часткою замовлень на безконтактну доставку в усьому Китаї - 95,1% від усіх замовлень.

Послуга була також надзвичайно популярна в інших китайських містах, де не було зафіксовано вірусу.

26 січня компанія Meituan провела пілотну безконтактну доставку в Ухані і швидко розгорнула сервіс по всій країні. Після цього інші великі постачальники послуг, такі як Ele.me і KFC, запустили аналогічні послуги в Китаї.

Нагадуємо:

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

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