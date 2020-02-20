НБУ оскаржить рішення суду по членам наглядової ради Ощадбанку

Нацбанк має намір оскаржити у суді вищої інстанції на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення НБУ про відмову у погодженні кандидатур Шевкі Аджунера, Дмитра Власова та Олексія Резнікова на відповідні посади у наглядовій раді Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк не погоджується з рішеннями суду з огляду на те, що погодження керівників банків, у тому числі голови та членів наглядової ради, є виключно компетенцією Національного банку відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - йдеться у повідомленні.

"Ухвалюючи такі рішення, суд перебирає на себе функції Нацбанку, який є спеціальним державним органом, наділеним відповідними повноваженнями банківським законодавством.

Вважаємо, що реалізація судом своїх повноважень у такий спосіб суперечить Конституції України, а саме вимогам статті 6, частини другої статті 19, а також не відповідає статті 53 Закону України "Про Національний банк України", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Також у Нацбанку надали детальне роз'яснення, чому у серпні 2019 року відмовили у погодженні Аджунеру, Власову та Резнікову.

Серед причин відмови Аджунеру у НБУ назвали конфлікт інтересів (обіймаючи посаду голови наглядової ради, Аджунер головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП "НЕК "Укренерго" та АТ "Укрзалізниця") та неналежне виконання обов’язків голови наглядової ради Ощадбанку.

"Під час аналізу обставин, за яких наглядовою радою банку було продовжено повноваження голови правління Ощадбанку, Нацбанк дійшов висновку про неналежне виконання Шевкі Аджунером обов'язків голови наглядової ради банку.

Йдеться про процедурні порушення, що могли бути причиною прийняття зазначеного кадрового рішення з порушенням вимог про проведення конкурсного відбору", - йдеться у повідомленні.

Причинами відмови Дмитру Власову у НБУ назвали невідповідність рівня професійної придатності та неналежне виконання обов’язків члена Комітету наглядової ради Ощадбанку з питань призначень та винагород і Комітету з ризиків.

Причиною відмови Олексію Резнікову у Нацбанку назвали неналежне виконання обов’язків голови Комітету наглядової ради Ощадбанку з питань призначень та винагород.

У НБУ підкреслили, що рішення суду першої інстанції не набрали законної сили. Апеляційні скарги подадуть після отримання повного тексту рішень.

Нагадаємо:

Ексголова наглядової ради Ощадбанку, ексголова представництва ЄБРР в Україні, голова наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунер виграв суд у Нацбанку щодо членства у наглядовій раді Ощадбанку.

У вересні Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагав визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Економічна правда