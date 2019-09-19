Екс-голова представництва ЄБРР в Україні подав позов проти НБУ

Екс-голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагає визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов.

Аджунер вважає рішення Комітету НБу упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.

Нагадаємо:

Раніше Аджунер заявляв, що члени наглядової ради Ощадбанку, кандидатури яких відхилив Нацбанк, планують відстоювати свою репутацію в суді.

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

У серпні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Економічна правда