Екс-голова представництва ЄБРР в Україні подав позов проти НБУ
Екс-голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагає визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.
Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов.
Аджунер вважає рішення Комітету НБу упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.
Нагадаємо:
Раніше Аджунер заявляв, що члени наглядової ради Ощадбанку, кандидатури яких відхилив Нацбанк, планують відстоювати свою репутацію в суді.
Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.
Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).
У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.
У серпні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.
Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку
Економічна правда
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